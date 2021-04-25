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Yaşlı Joe bunu da mı unuttun? Skandal açıklamada küstah ifade!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin skandal bir açıklama yaparak 'soykırım' ifadesini kullandı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada skandal bir detay ortaya çıktı. Biden metinde, İstanbul yerine 'Konstantinopolis' ifadesi kullanarak küstahlığını gözler önüne serdi.

Dünya / 25 Nisan 2021 Pazar 09:47
Yaşlı Joe bunu da mı unuttun? Skandal açıklamada küstah ifade!

Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı... Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu. Biden'ın bu tanımlamasını içeren metinde bir skandal daha ortaya çıktı.

Açıklamada İstanbul yerine 'Konstantinopolis' dediği görüldü.

SOYKIRIM İFADESİ 2 DEFA KULLANILDI

Biden açıklamasının başında, 'Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin bir daha yaşanmasını engellemeye yönelik bağlılığımızı yeniden ortaya koyuyoruz' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, açıklamanın son paragrafında ise 'Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda yok olan bütün Ermenileri onurlandırmaktadır' dedi.



İSTANBUL'UN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Açıklamanın devamında ise 'Konstantinopolis' ifadesinin kullanıldığı ilgili kısmı şu şekilde:

'24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız.'

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