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Osman Gökçek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garip ihalelerine tepki gösterdi!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirli'nin parasını nasıl çar çur ettiğini canlı yayında gözler önüne serdi.

Güncel / 24 Nisan 2021 Cumartesi 01:05
Osman Gökçek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin garip ihalelerine tepki gösterdi!
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Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin saçma sapan ihalelerle İzmirli'nin parasını nasıl har vurup harman savurduğunu Sürmanşet programında gözler önüne serdi. 

KONİ DİZME İHALESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koni (huni) dizme ihalesi büyük tepki toplamıştı. Osman Gökçek Belediye'nin sırf konileri dizmek için dışardan bir firmaya 583 bin lira ödemesine tepki gösterdi. Binlerce personelin çalıştığı belediyede trafik konisi dizmek için dışarıya ihale verilmesini oldukça trajikomik bir durum olduğunu söyleyen Gökçek, CHP'li Belediye İzmirli'nin parasını böyle çar çur ediyor diye tepki gösterdi. 

HEYKEL SAYMA İHALESİ

CHP'li Belediye'nin yapılan heykelleri saymak için yeni bir ihaleye daha çıkacağını söyleyen Gökçek, CHP'li Soyer İzmir'de yaşanan sel baskınında CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek yerine heykellerde hasar tespiti yapmaya gittiği o fotoğrafı da paylaşarak, 'CHP'nin belediyecilik anlaşının göstergesi bu.' ifadelerini kullandı. 


Osman GökçekSürmanşet

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