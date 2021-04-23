THODEX kurucusuna kırmızı bülten... Faruk Fatih Özer'in iadesi için işlem başlatıldı

THODEX kurucusuna kırmızı bülten... Faruk Fatih Özer'in iadesi için işlem başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.