NASA'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı: “Vay be... Güzelliğini yaşayın”

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti. NASA'dan heyecana neden olan ikincibir paylaşım geldi. NASA'nın resni Instagram hesabından 22 Nisan Dünya Günü'nde Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da yer alan 'Kadın Azmağı' ile ilgili bir paylaşım yapıldı.



İKİNCİ PAYLAŞIM



NASA tarafından heyecana neden olan ikinci paylaşım ise 22 Nisan Dünya Günü'nde geldi.



HER YIL BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR



NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı.







'VAY BE... GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN' NOTU



NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , 'Vay be... Güzelliğini yaşayın' notu düşüldü.



Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen Kadın Azmağı videosunun NASA tarafından paylaşılması Muğla'da heyecana neden oldu.