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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber, CNN Türk ve TRT Haber ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 21:05
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber, CNN Türk ve TRT Haber ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ayrıntılar gelecek...

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Babasın adı Halit, annesini adı ise Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Şahap Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev alan Şahap Kavcıoğlu, aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

İngiltere

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