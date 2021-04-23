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CHP’li Vahap Seçer'den 21 yıllık bando şefine mobbing! Çim yolmaya gönderdiler

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1999’dan bu yana ‘bando şefliği’ yapan Murat Sürücü’yü Park Bahçeler Müdürlüğü’ne çim yolmaya gönderdi.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 08:59
CHP’li Vahap Seçer'den 21 yıllık bando şefine mobbing! Çim yolmaya gönderdiler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer göreve geldiği günden bu yana binlerce kişiyi, baskı, mobbing uygulayarak ve performans düşüklüğünü gerekçe göstererek işinden etti.

Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bando takımını kuran ve 1999 yılından bu yana da bando şefliğini yapan Murat Sürücü'nün baskı ve mobbinglere maruz kaldığı ortaya çıktı. Murat Sürücü, bando şefi olmasına rağmen Park Bahçeler Müdürlüğü'ne çim yolmaya gönderildi. Yerine Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın klarnet hocası şef yapıldı. Baskılara dayanamayıp görevinden ayrılan Murat Sürücü, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.



FİLMDE OYNADI
1999 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken Macit Özcan'ın bando kurmak istemesi üzerine Adana'dan Mersin'e bando takımı kurmak üzere görevlendirildiklerini belirten Murat Sürücü, '23 kişiyi sınavla alarak bandoyu Mersin'de kurduk. Bandonun içerisinde Kent Orkestrasını oluşturduk. Bandomuz Beynelmilel filminde başrol oynadı ve uluslararası ödüller kazandı. Halk oyunları ekibimiz de uluslararası ödüller kazandı. Ancak ne olduysa Burhanettin Kocamaz'ın seçimi kazanması ile oldu. Bandodaki en iyi elemanlar işten çıkarıldı, yerlerine kendi elemanları getirildi ve Bando ile Kent Orkestrası ayrıldı. Ben de bu duruma o dönemde itiraz ettiğim için Hal Müdürlüğüne sürgün edildim' dedi.

Burhanettin Kocamaz'ın seçimi kaybedip Vahap Seçer'in göreve gelmesi ile yaşanan olumsuzlukların sona ereceğini umut ettiklerini söyleyen Sürücü, 'Vahap Seçer geldiğinde düzelecek diye çok bekledik ama bir türlü düzen oturmadı. Vahap Başkan ile yeniden bandonun kurulması ile ilgili görüşmemize rağmen sonuç alamadık. Özel Kalem Müdürü'nün klarnet hocasını bando şefi yaptılar. Ben de bandoda enstrüman çalmaya devam ettim. Çok geçmeden 28 Nisan 2020 tarihinde benim Park Bahçeler Müdürlüğü'ne atamamı yaptılar. Çim biçmek üzere park bahçe bakım elemanı oldum. Bu atamaya yazılı olarak itiraz ettim. Hizmetime ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile bana cevap geldi. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde bana çim biçme işi verdiler, bu işi yapamayacağımı söylediğim için baskılara ve mobbinge maruz kaldım. Böyle olunca yıllık izinlerimi kullanarak süreci geçirdim. Yıllık izinlerim bitince ve durum devam edince işimden ayrılmak zorunda kaldım' diye konuştu.

KLARNET HOCASI ŞEF OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, CİMER'e başvurduğunu belirten Sürücü, 'Yaşadığım bu baskı ve mobbingler nedeniyle CİMER'e şikayette bulundum. Konu ile ilgili müfettiş görevlendirildi. Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın klarnet hocası bugün Büyükşehir'de bando şefi oluyorsa liyakat bunun neresinde. Ben bir zulüm gördüğüme inanıyorum. Avukatım aracılığı ile hukuki süreci de başlatıyorum' dedi.

Burhanettin KocamazMacit ÖzcanVahap Seçer

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