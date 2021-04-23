CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan'da provokasyona kalkıştı! İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'ya hakaret

Ekrem İmamoğlu; Taksim Meydanı'nda düzenlenen ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Levent Yazıcı'ya hakaret etti, öğrencilerin alanda bulunmamasını eleştirdi.



PANDEMİ GEREKÇESİYLE ÇOCUKLAR TÖRENE ÇAĞRILMADI



İçişleri Bakanlığı, 21 Nisan'da 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başladı.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü programında; genelge kapsamında öğrenciler tören alanında bulunmadı. İstanbul'daki Atatürk anıtına çelenk koyma töreni 09.00'da başladı ve törende konuşma yapılmadı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın; saat: 10.00 Türkiye genelinde aynı anda İstiklal Marşı'nın tüm okul hoparlörlerinden çalınmasına yönelik karar aldığı öğrenildi.



"ETKİNLİKLER TÜM HAFTAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK MERKEZLİ"



İstanbul İl Milliği Eğitim Müdürlüğü, 22 Nisan'da gönderdiği basın bülteninde etkinliklerin tüm haftayı kapsayacak şekilde ve çocuk merkezli hazırlandığı açıkça görülüyor.



İstanbul İl Milliği Eğitim Müdürlüğü'nün programı şöyle:



"23 Nisan 2021 Cuma günü Saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak hazırlanan marşın ilimiz dâhilindeki tüm resmi/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden yayınlanması.



1.1. 23 Nisan günü saat 10.00'da eş zamanlı olarak yüce meclisimizin açılışının 101. Yılı anısına, tüm ilçelerimizden belirlenecek 101 okulumuzdan uçan kırmızı beyaz renkli balonların, marş eşliğinde gökyüzüne bırakılması.

1.2. "Ben Daha Çocuyum" konulu kamu spotu hazırlanması ve gün boyunca sosyal medya hesaplarından yayınlanması

1.3. 23 Nisan Haftası boyunca belirlenen günlerde saat 15.30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ''Masal Saati''etkinliğinin yapılması.

• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)

1.4. Anadolu Masalları Projesi Kapsamında Atölyeler, Sergi ve Şenlikler Düzenlenmesi

• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)

- Anadolu Masalları ve Kahramanları İle İlgili Şiir Şenliği

- Anadolu Masalları ve Kahramanları İle İlgili Resim Şenliği ve Sanal Sergi

- Anadolu Masalları ile ilgili PC4 Atölyeleri

- Anadolu Masalları ve Kukla Atölyesi



1.5. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bir Ses İki Hareket projesi kapsamında halk oyunları çalışmalarında aktif olarak görev alan 101 öğrencimizle ''Kültürel Değerlerimle Büyüyorum'' isimli yöre yöre halk oyunları videolarının çekilip 23 Nisan günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayınlanması.



1.6. 5 gün süreyle " 23 Nisan'da 23 Bilim Atölyesi" başlığı altında on bin çocuğumuzun katılımıyla bilim atölyeleri yapılması. (T3 Vakfı desteğiyle)

- "Gece Lambamı Tasarlıyorum" Bilim Atölyesi

- "Meclisimizi Renklendiriyoruz" Bilim atölyesi

- "Kuşların Dünyası" Bilim Atölyesi

- "Yayoi Kusama ve Benekler" Atölyesi

• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)

1.7. Tüm ilçelerimizden seçilen temsilci öğrenciler ile "23 Nisan Müzikli Şiir Etkinliği" yapılması.

1.8. İstanbul Öğretmen Akademileri Youtube, İnstagram söyleşileri ile çocuğu konu alan söyleşiler yapılması.

- Erken Çocukluk Akademisi

- Sanat Akademisi

- Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi

- Bir Aktör Olarak Öğretmen Akademisi

- Müzik Akademisi

• (Ayrıntılı bilgi resmi yazı ve sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılacaktır.)

1.9. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası sergi alanında 26-30 Nisan tarihleri arası "Hastanede Çocuk Olmak" temalı fotoğraf ve resim sergisi düzenlenmesi.

1.10. Hastane sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrim içi buluşma sağlanması.