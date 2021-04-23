USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kullanılmayan bina için 2 milyon 250 bin TL ödeme yapmış!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden "kira" adı altında 2 milyon 250 bin TL bir kuruma örtülü kaynak aktardığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi. Raporda; CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor. Berkay Gökçınar, söz konusu duruma itiraz etmediği öğrenildi.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 12:07
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kullanılmayan bina için 2 milyon 250 bin TL ödeme yapmış!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi.

Denetim Komisyonu raporunda; '18 Mart 2021 tarihinde ibraz edilen yasal kayıtların incelenmesi neticesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan aylık 250.000 TL bedel karşılığı kiralandığı ve 9 aylık toplam 2.250.000 TL kira ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir' denildi.

Raporda CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor. Berkay Gökçınar, söz konusu duruma itiraz etmediği öğrenildi.

AKDEMİR: COVİD PANDEMİSİ BAŞLARKEN KİRALAMA YAPILMIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, TEPAV'dan yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımının yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

Metin Akdemir, şunları söyledi:

'Covid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerin azaldığı ve binanın hazır hale getirilmesi için maliyetlerin yüksek olduğu gerekçe olarak sunulmuştur. Covid-19 pandemisi kira süresinin ilk ayında başlamış, binanın 17 Mart 2020 tarihinde teslim alınırken, demirbaş ve cihaz listelerine de bu tarihte itiraz edilmiştir.

'Buna rağmen fiilen kullanıma dahi hazır olmayan ve bu durumun ilgililerce tutanakla tespit edilmesine rağmen ve Yer Teslim Komisyonu Teslim Tutanağı ve taraflarca onaylanmış Demirbaş ve Cihaz Listesi'nin düzenlenmesinin istediği komisyon ve TOBB yetkilileri ile birlikte 5 Mart 2020-13 Mart 2020 tarihleri arasında demirbaş ve cihazların/ekipmanların ile tesisatların/tesislerin çalışıp çalışmadıkları, sağlam veya arızalı olduklarının tespit edilemediği tutanak altına da alınmış olmasına rağmen ANFA tarafından teslim alındığı görülmüştür.'

'Kullanılmayan bir bina için, belediye bütçesinden 'kira' adı altında 2.250.000 TL bir kuruma bir nevi örtülü kaynak aktarıldığı kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı bu hususun kişi sorumluluğu gereği olarak ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.'

'3 aylık kira ödemesi '(Eylül Ekim Kasım-2020) karşılığı vergi sonrası olarak 667.212 TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu kuruma sözleşmeye aykırı olarak 67.212 TL fazladan ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu durum açık şekilde kurumu zarara uğratmıştır. Kira sözleşmesi ve kira ödemesi Belediyeyi zarara uğratacak şekilde fazladan ödeme yapmak suretiyle uygulanmıştır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement