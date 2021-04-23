2 milyar dolarla kaçan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu: Beni de çarptı

Türkiye, son dönemlerde kripto paralara olan talepteki patlamayla, dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ancak dün Türkiye'de yaşanan olay kripto piyasasını karıştırdı. İddiaya göre Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Bu iddianın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, akşam üzeri Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi. Özer, 'Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım' dedi.



Faruk Fatih Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017'de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer'in ikinci şirketi 2019'da kurduğu Thodex oldu. Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.



Türkiye'de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi. İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler, coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti. Geçen cuma günü ise uygulamada hiç bir işlem yapılmamaya başladı. Firma yaptığı açıklamada, 'Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır' dedi. Sistemdeki sorunun çözülememesi üzerine şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise yeni ortaklık arayışında oldukları ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.



ARNAVUTLUK'A KAÇTI



Firmayla ilgili tartışmalar yaşanırken, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini kapattı. Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. Pasaport kontrolünden saat 17.57'de geçen Faruk Fatih Özer, saat 19.50'deki uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu. Bu kaçış, sosyal medyaya 'Tayland'a gitti' şeklinde yansıdı.



'AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTU'



Hürriyet'te yer alan habere göre, Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer yaptığı açıklamada, 'Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım' dedi.



GEÇMİŞİNİ SİLİP GİTTİ



Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı. 2007 yılında çalışma hayatına başlayan Özer'in şirketi Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.



APARTMAN DAİRESİNDEN 31 KATLI KULEYE



Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Faruk Fatih Özer Koineks Teknoloji AŞ isimli şirketi 14 Eylül 2017'de kurdu. 400 bin TL sermayeli şirketin tek hissedarı Özer. Şirketin ilk adresi Şişli Bomonti'deki bir rezidans oldu. Şubat 2019'a gelindiğinde ise Özer, şirketin merkezini Kadıköy Merdivenköy Mahalle'sindeki bir apartman dairesine taşıdı. Bu taşınma işleminden 2 hafta sonra da şirketin merkezi bu kez Göztepe'de bulunan 31 katlı bir kuleye taşındı.



MAĞDURLAR NE DEDİ?



'30 MİLYON LİRAM VARDI'



Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı haberinin ardından mağdurlar şirketin merkezine geldi. Mağdurlardan Caner Şen, binaya geldiğinde ofisin boş olduğunu öğrenince çılgına döndü. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi. Şen, yaptığı açıklamada 'Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar. Ben paramı istiyorum. Bu kişilerin tüm mal varlıkları dondurulmalıdır' dedi.



'DURUMU CİMER'E BİLDİRDİM'



ANKARA'da yaşayan bilgisayar yazılımcısı mağdur Berk Bozbeyoğlu ise, 'Uluslararası coin piyasasında Thodex firmasına ait cüzdanda sürekli para eksiliyordu. Bir defasında biri 100 bin dolar yatırım coin aldı. Para firmanın cüzdanına geçti ve saniyeler içerisinde yok oldu. Muhtemelen firma bu parayı farklı bir hesaba geçirdi. Bu yolla içerideki paraları farklı hesaplara havale ediyorlardı. Ben kendi paramı çekmek için firma ile irtibata geçtim. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile irtibata geçtim. Sistemsel sorunlar olduğunu söyledi. Çözülünce paraların hesaba geçeceğini belirtti. Thodex'in ofis adresinde 3 ayrı firma daha görünüyordu. Muhtemelen paralar diğer firmalar üzerinden yurtdışına aktarıldı. Ben bu durumu cuma günü Cimer'e yazdım. Pazartesi günü geri dönüş yaptılar. Soruşturma başlatıldığı yönünde mail geldi. Salı günü de olanlar oldu, kimseye ulaşamadık' diye konuştu.



'BENİM AKLIMA TOSUNCUK GELDİ'



Göztepe'deki şirket merkezine gelen mağdurlarından biri olan Haluk Metin, 'İçeride 123 bin lira param vardı. Çok para kazandım ama çekmedim. Allah gözümüzü doyurmadı. Hep daha fazla kazanırım dedim. Küçük bir çocuk gelip bize hayat dersi verdi. Bütün paramızı götürdü. Haberi ilk duyduğumda aklıma 'tosuncuk' geldi. Firma hakkında şikayetçi olacağım. Daha önceden de borsada para kaybettim. Eski borsa mağdurlarındanım. Başımıza bu da geldi' diye konuştu.



MANKENLİ LÜKS OTOMOBİLLİ TANITIM



BİRBİRİNDEN ünlü mankenler şirketin reklam çekimleri için otomobille pozlar verdi. Bu reklamlar internet üzerinden yayıldı. Thodex kullanıcıları son dönemde kripto paralara artan ilgiyle 400 bin kişiye, varlıkları ise 2 milyar dolara ulaştı. Thodex geçtiğimiz aylarda yine bedava kripto para verme vaadinde bulundu.



'ARTIK SEKRETER DE GELMİYORDU'



THODEX'in merkezinin bulunduğu binanın güvenlik sorumlusu, 'Firma çalışanları pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl evden çalışmaya başladı. Normalde 40 kişilik bir ekip vardı. Bilgisayarlarını alıp götürdüler. İçeride sadece sekreter kaldı. O da sadece bir bilgisayar kullanıyordu. Sekreter de 10 gündür şirkete uğramıyordu. Başka bir şey kalmadı ofiste. Önceden şirket sahipleri her zaman gelirdi. Lüks arabalarla gelip gidiyorlardı' dedi.



'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para dolandırıcılığı iddialarına ilişkin şikayetler üzerine, Thodex yöneticileri ve Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlattı. Şirket çalışanlarının ifadeye çağırılacağı belirtildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' Polis ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Thodex'in merkezinde arama yaptı. Ancak şirket merkezi boşaltılmıştı. Polisler bulabildikleri tüm evraklara

el koydu.



'BİRKAÇ GÜNE TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM'



THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Özer, 'Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır' dedi. Özer şöyle devam etti: 'Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurtdışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurtdışına çıkmış bulunmaktayım. Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İlk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelimle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum. Bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir. Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim.'



KRİPTO PARA İLE ÖDEME YASAKLANMIŞTI



NİSAN ayının başında kripto paralarla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti ve Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek, kullanıcı bilgilerini talep etti. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, unvanı, kayıt zamanı ve cüzdandaki tutarın TL cinsinden değerine ilişkin bilgiler yer aldı. 16 Nisan tarihinde ise Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğiyle kripto paraların ödemelerde kullanılması yasaklandı. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.



HUKUKÇULAR KONU İLE İLGİLİ NE DEDİ?



ŞİRKETE İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR



Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Mehmet Ali Köksal: 'Kripto paralar için hukuki bir düzenlenme yok. Düşünün, henüz kripto paranın bir mal mı, bir hak mı, bir değişim aracı mı belli değil. Bir güvence bulunmayan kripto para borsalarında kimin ne kadar yatırım var belli değil. Thodex olayında ne kadarlık bir zararın olduğunu tespit etmek de güç. Mağdurların ilk yapması gereken, mahkemeden şirkete karşı tedbir kararı çıkarmaları. Bu karar, icra takibine konulmalı. Şirketin sahibi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan başvuruda bulunulmalı. Savcılık, mal varlıklarına tedbir koyabilir. Eğer, yatırımcıların parası, bankacılık sistemine aktarılmışsa paranın izi bulunabilir. Ama, eğer kripto para olarak tutuluyorsa izini sürmek zor. Polisin, elini çabuk tutması gerekir. Şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in (27) bulunduğu ülkede, iadesi talep edilebilir.'



YASA OLMAYINCA DENETİM DE YOK



Türkiye'de kripto paralar ile ilgili yasa olmadığı için denetimin de olmadığını kaydeden Av. Hakan Kendirli, 'Denetim olmayınca on binlerce kişi de bu tür insanların insafına terk ediliyor. Thodex, 391 bin kayıtlı üye ile Türkiye'deki kripto para borsaları arasında 8-9'uncu sırada... Çok acı hikâyeler gelmeye başladı. Thodex'e, motosikletini satıp yatıran bir kişi, durum ortaya çıkınca intihara kalkışmış. Yatırımcıların son günlerde sürekli oyalandığını öğrendik. Yine, yasadışı bahis siteleri kapatılınca, oralara para yatıranlar da buraya yönelmiş. Mağdurlar, savcılık başvurularında bulunsun' dedi. Av. Dursun Küçük ise, 'Yatırımcılar, şirkete karşı ihtiyati haciz kararı alabilir. Ancak, sahip oldukları kripto paranın varlığını ispat etmeleri güç olabilir. Yine savcılık, hem şirketin hem sahibinin mal varlığına tedbir koyabilir' diye konuştu.