Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama! Tam kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek." dedi.





Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



SPUTNİK V AŞISI DEVREYE GİRECEK



İnaktif aşı adayımız Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.



7 FARKLI AŞI PLATFORMU...



Bugünlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz-1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır. Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım.