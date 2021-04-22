Melih Gökçek'ten suç duyurusu! Borsadaki şirketlerin değerini kim düşürüyor?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,99 puan ve yüzde 1,13 değer kaybederek 1.315,49 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,96 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğilimini sürdürerek günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 1.330,48 puandan tamamlamıştı.

Borsada şirketlerin değerlerinin düşürülmesi için 'yalan kampanya' yapıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek suç duyurusunda bulundu.



CHP'Lİ İSİMLERİ SORUMLU TUTTU



Suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li Faik Öztrak, Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel, Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'dan şikayetçi olduğu görüldü.



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN' ÇAĞRISI



Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Hisselerinizin değeri düştüyse siz de vakit kaybetmeksizin benzer bir dilekçe ile en yakınınızdaki cumhuriyet savcılığına baş vurun' çağrısında bulundu.



'HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLERİNİN DÜŞMESİNE SEBEP OLDULAR'



Dilekçesinde CHP'nin '128 milyar dolar kayboldu' iddiasının bu duruma sebebiyet verdiğini öne süren Gökçek, 'Üst düzey sorumluluk sahibi olması gereken, kitlelere tesir etme gücü bulunan şüpheliler, yaptıkları kara propaganda ile maalesef üstendikleri muhalefet görevini tamamen dışına çıkarak adeta manipülatörlüğe soyunmuşlar ve borsada işlem gören hisse senetlerinin değerlerinin düşmesine sebep olarak binlerce yatırımcının zararına ve muhtemelen bazı odakların kar etmesine vesile olmuşlardır' ifadesini kullandı.



İşte o dilekçe:









