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Tam kapanmadan kurtaracak son dakika gelişmesi: Geri dönüş başladı!

Pandemiyle mücadelede kısmi kapanma önlemleri ilk olumlu sonuçlarını verdi. Vaka artış hızı düştü. Mutant virüslerin etkisiyle şiddetli geçen 3’üncü dalgada önce plato sonra hızla düşüş bekleniyor. Son dakika verileri ile gelinen noktada aşılananların artması ve tedbirlere eksiksiz uyum halinde güzel günler yakın

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 09:06
Tam kapanmadan kurtaracak son dakika gelişmesi: Geri dönüş başladı!

Koronavirüs vaka sayılarında tam kapanmadan kurtaracak son dakika gelişmesi. Vakalarda düşüş başladı. Günlük vaka ve hasta sayılarının artması ile birlikte kısmi kapanma dönemi başladı. Bir hafta önce başlayan kısıtlamalar ilk sonuçlarını verdi. Türkiye genelinde salgının yayılma hızının düştüğü bildirildi. İşte detaylar

SON DAKİKA BİRKAÇ GÜNDÜR GÜZEL GELİŞMELER VAR

14 Nisan'da yüzde 20 olan testlerin pozitif çıkma oranı son birkaç gündür yüzde 18-19 düzeyinde seyrediyor. Salgının merkezi haline gelen İstanbul'da da kısıtlamaların ilk sonuçları görüldü. İstanbul'da bir aydır sürekli yükselen salgının artış hızında bir yavaşlama oldu. Gerek Türkiye gerekse İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları bu hafta sonuna doğru net olarak ortaya çıkacak. Salgının önce plato çizip bir süre sonra inişe geçmesi bekleniyor.

EVDE BULAŞ: Üçüncü dalganın bu kadar şiddetli geçmesinin en önemli nedeni kapalı alanlardaki bulaşların İngiliz mutantının etkisi ile artması. Son dönemde vakaların neredeyse yüzde 100'e yakın bölümü kapalı ortamlardan çıkıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ev, iş yeri, toplu taşıma gibi kapalı ortaklara dönük önlemlere ağırlık verilebileceği belirtiliyor.

DENETİMLER ARTACAK: Önümüzdeki dönemde yeni kurallar kadar denetimlere de ağırlık verilecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına uyum daha sıkı takip edilecek. Yoğun bakımlarda doluluğun artması nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin kararlar hastanelere bırakıldı. Her hastane kendi durumuna göre Kovid-19 dışında hasta kabul etmemek (zorunlu durumlar hariç), yeni servisler açmak gibi kararları hızla alacak.

65 YAŞA ESNEME YOLDA: Salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamaların esnetilmesi de gündeme geldi. Bu yaş grubuna geçen sene olduğu gibi köylerine, yazlıklarına gitmeleri yönünde bazı kolaylıkların getirilebileceği belirtiliyor.

AŞI KARARSIZLIĞI: Toplumda sırası geldiği halde aşı yaptırmayanların aşı karşıtlığından çok aşı kararsızlığı yaşadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı aşı kararsızlığının giderilmesi için vatandaşlara aşıların etkisini daha detaylı anlatacak.

MAHALLE MAHALLE GEZİP TEDBİRLERİ ANLATIYORLAR
Mersin'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekipleri mahalleleri tek tek gezip vatandaşlara ramazanda salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek 'Şimdiye kadar 139 bin 184 vatandaşımızı bilgilendirdik. Özellikle iftarda davette bulunmamaları konusunda uyarıyoruz' dedi.

Plato

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