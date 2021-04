Türkiye, Kanal İstanbul projesinin temelini yaz aylarında atmaya hazırlanıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dev projenin ülkeye tam anlamıyla bağımsızlık ve egemenlik kazandıracağını söyledi.



42-43 kilometre uzunluğundaki kanaldan Karadeniz, Marmara Denizi'ne bağlanacak.



'KANAL HAYALİ GERÇEKLEŞİRSE...'



İsrail basınından Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, projeyi gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belirten gazete, 'Erdoğan'ın Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan ve İstanbul'a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir.' görüşünü paylaştı.







'TÜRKİYE'YE ON MİLYARLARCA DOLAR KAZANDIRACAK'



Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği nedeniyle daha önce 1990'larda gündeme geldiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plan için ekonomik nedenler sunduğu, projenin çıktılarından birinin de istihdam olduğu bildirildi.



Haberde, 'Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak.' denildi.



İsrail basınından Kanal İstanbul yorumu #2



'RUSYA ENDİŞELİ' YORUMU



'Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesi Rusya'ya meydan okuyor' diyen gazete, 'kara mayını' olarak nitendirdiği projenin hayata geçmesi halinde bölgenin 'sarsılacağını' ifade etti.



Bu görüşün gerekçesi, 'Moskova'nın endişesinin ana nedeni Türkiye'nin Ukrayna'ya sahip çıkması değil. Moskova, (Karadeniz'de) bir çatışma sırasında Batılı savaş gemilerine yeni bir rota verileceğinden endişe ediyor.' şeklinde açıklandı.



ERDOĞAN'IN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nde, gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili şunları söylemişti:



'Karadeniz'den ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe, bu süreçler, hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.



Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'umuzu, İstanbul'umuza kazandırdığımızda, İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.'