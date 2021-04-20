İçişleri Bakanlığı'ndan TESUD açıklaması: Görevden uzaklaştırılmıştır....

İçişleri Bakanlığı, "TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek olduğu, açıklamalarının bildiriyle benzerlik taşıdığı görülmüştür. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.