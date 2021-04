Devlet Bahçeli: Fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



23 NİSAN MESAJI



23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tek Meclis, Ankara'nın Ulus semtinde anıt gibi yükselen Büyük Millet Meclisi'dir. İşgale, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesi ile mücadele edilmiştir. İlk Meclis, istiklal haysiyetini millet hesabına varlığında toplamıştır. Kardeşliğimize musallat olan gelişmeler karşısında en önemli dayanma gücümüz siz muhterem milletvekillerinin yüksek iradesinde saklıdır.



TBMM'nin açılması aziz milletimizin bağımsızlığına yönelmiş gelişmeler karşısında neler başarılabileceğinin emsalsiz örneğini teşkil etmiştir. TBMM'nin açılması ile başlayan süreci ayrıntıları ile bilmenin, benzer tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağını düşünüyorum. En müşkül anda bile Türk Milleti'ne gücü yetmeyenlerin şanslarını bir kez daha denemeye çalışmaları beyhude bir çabadır.



Bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan aldığımız görev elbette ağırdır. Cesaret ve ilham ise tarih sayfalarında fazlası ile mevcuttur.



Aziz milletvekillerinin vereceği her kararda, mensubu oldukları Gazi Meclis'in namusu ve şerefine uygun davranacaklarına inancım tamdır. TBMM'de biriken fezlekelerin karara bağlanması terörle mücadeleyi teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir.



'FEZLEKELER BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI'



Fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı. Hiçbir menfur oluşumun, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. TBMM'de eşkiyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır ama bölücülüğü, ihanete icazet yoktur.



YENİ ANAYASA ÇIKIŞI



Yeni anayasa çalışmaları hiç sonlanmamıştır. Maalesef son 60 yıla damga vuran darbe anayasaları millet ve devlet hayatının işleyişini kilitlemiştir. Türkiyemizin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünceleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek lazımdır. Yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan bir anayasa ile cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu göreve MHP ön şartsız hazırdır. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. Siyasi partilerden, STK'lardan, fikir ve düşünce hayatımızı yönlendiren çevrelerden yeni anayasaya karşı çıkan henüz görülmemiştir.



'TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI ÇIKMAK CEHALET DEĞİLSE BİLİNİZ Kİ İŞBİRLİKÇİLİKTİR'



CHP kaçak güreşiyor, İP ucuz bahanelere sığınıyor. Yönetim hayatımızda müstesna bir reform yapılmış, milli özlemlerle uyumlu bir sistem uygulanmaktadır. Türk tipi başkanlık modeline abuk subuk gayelerle karşı çıkmak eğer cehalet değilse, biliniz ki işbirlikçiliktir.



Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak, bir mutabakat metni ile bağıtlamak bu millete yapılacak en değerli hizmetlerden birisidir. Yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi ile milletimizin şanına müstehak bir anayasa hazırlama süreci tamamlanmış olacaktır.



CHP VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI YAPTI



CHP'ye sesleniyorum, gelin siz de destek verin, İP'e sesleniyorum, bunun içinde siz de yer alın. Yeni bir sayfa açalım. Gelin mağlubiyet yaşamayın, mahcubiyet duymayın. Gelin darbe anayasasından milletimizi kurtaralım.



DONBASS KRİZİ



Artan gerilimin azaltılması konusunda Türkiye'den başka öne çıkan, aktif bir politika izleyen ne yazık ki başka bir ülke yoktur. Huzur denizi olan Karadeniz'in kana boyanması şüphesiz ki felakettir.



DENDİAS'IN PROVOKASYONU



Dendias'a haddini bildiren Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yunan bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir. Bize göre buradaki hedef Rusya ve Ukrayna gerilimindeki sağlam duruşumuzu bozmaktır. Yunanistan'ın maşalık ve korsanlığa savrulması, ülkenin bakanının olay çıkarmak niyetiyle Türkiye'ye gelmesi ucuz bir oyundur. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır. Bu çürük kafaların, Batı Trakya'daki azınlığın Türk olduğunu, bunu kimsenin değiştiremeyeceğini bilmeleri şarttır. Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Soydaşlarımız asla yalnız değildir, asla çaresiz değildir. Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü bu küçük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır. Densiz Densias'a destursuz bağa girenin sopa ile kovalanacağını birilerinin tek tek anlatmasında yarar vardır. Yunanistan aklını başına almazsa, bu gidişle değil kulağından boynundan da mahrum kalacaktır.