CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal 'Aylan Kurdi' paylaşımı: Vicdanları kararmış

vlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.



Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım







YALANINA AYLAN BEBEĞİ ALET ETTİ



Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü. Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de alet etti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşıma başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.





VİCDANLARI KARARMIŞ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı paylaşımda, 'Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil.' dedi.







AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise, 'Genel başkanınızın geri göndermekle tehdit ettiği masum insanların trajedileri bile sizin için reklam malzemesi, öyle mi? Çok yazık. Bu bir bebek, bu bir anne trajedisi bunu nasıl görmezsiniz. Bir de bunu paylaşan bir kadın, bir anne!!! Gerçekten çok çirkinsiniz. İdeolojiniz de, sahte gündemleriniz de, yapmacık hareketleriniz de, hiç utanmadan masum bir çocuğun cesedini reklam malzemesi yapabilmeniz de... Hepsi çok çirkin. Çok.' ifadelerini kullandı.





