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CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal 'Aylan Kurdi' paylaşımı: Vicdanları kararmış

Partisindeki taciz ve tecavüze tek kelime edemeyen CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. 2 Eylül 2015 tarihinde Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybeden ve cenazesi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi'nin fotoğrafını paylaşan Kaftancıoğlu, CHP'nin yalan olduğunu bile bile sürdürdüğü "128 Milyar Dolar nerede" propagandasına alet etti. Kaftancıoğlu'nun paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 09:07
CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal 'Aylan Kurdi' paylaşımı: Vicdanları kararmış

vlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.

Kaftancıoğlu'ndan çirkin paylaşım



YALANINA AYLAN BEBEĞİ ALET ETTİ

Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü. Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de alet etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşıma başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.


VİCDANLARI KARARMIŞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı paylaşımda, 'Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil.' dedi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise, 'Genel başkanınızın geri göndermekle tehdit ettiği masum insanların trajedileri bile sizin için reklam malzemesi, öyle mi? Çok yazık. Bu bir bebek, bu bir anne trajedisi bunu nasıl görmezsiniz. Bir de bunu paylaşan bir kadın, bir anne!!! Gerçekten çok çirkinsiniz. İdeolojiniz de, sahte gündemleriniz de, yapmacık hareketleriniz de, hiç utanmadan masum bir çocuğun cesedini reklam malzemesi yapabilmeniz de... Hepsi çok çirkin. Çok.' ifadelerini kullandı.


Ak PartiMilletvekiliSuriye

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