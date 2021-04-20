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Besleme medyanın provokasyonunu Emniyet bozdu!

CHP medyasının ajitasyon pompalamasıyla, sosyal medyada sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'karton toplayan motosikletli' bir vatandaşa ceza kesildiği iddia edilmiş ve konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılmıştı... Düzce Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, motosikleti kullanan şahısın ehliyetinin olmadığı ve trafiğe çıkmak için hiçbir gerekli şartı yerine getirmediği aktarıldı..

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 23:17
Besleme medyanın provokasyonunu Emniyet bozdu!

CHP'nin yayın organları Cumhuriyet ve TELE1'in algı operasyonu ellerinde patladı.

CHP yandaşı medya traikte ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan bir sürücüye ceza kesilmesi olayını ajitasyon malzemesi yaptı.

Haberi sosyal medyadan duyuran yayın organları sürücünün eyliyetsiz olduğuna yer vermeden, 'Karton toplayan yurttaş, ceza yazan polislere gözyaşları içinde yalvardı: Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın' ifadeleriyle servis etti.

İşte Tele1 ve Cumhuriyet'in o paylaşımları:






Bugün sosyal medyada paylaşılan 'karton toplayan motosikletli' olayıyla ilgili Düzce Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu şahsın trafiğe çıkmak için hiçbir gerekli şartı yerine getirmediği kaydedilirken, söz konusu cezaların büyük facialara engel olunması için önem teşkil ettiği belirtildi.

DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Düzce Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Trafik güvenliğinin sağlanması noktasında motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin korunmasına yönelik olarak trafik birimlerimizce mutat olarak denetimler yürütülmektedir.''

''Bu kapsamda ilimiz trafik denetim ekiplerince Valilik Kavşağında tespit edilen ve basında ''Karton toplayan motosikletli'' şeklinde yer alan olayda; Motosikleti kullanan kişinin sürücü belgesinin olmadığı, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadığı tespit edilmiş ve görevlilerce bu ihlallere ilişkin olarak Karayolları Trafik Kanunu'nda öngörülen idari müeyyideler uygulanmıştır.''

''Aksi durumda, trafik güvenliği açısından risk teşkil eden bu ihlallerin tespit edilmemiş ve gerekli tedbirlerin uygulanmamış olması halinde, telafisi mümkün olmayacak çok daha ağır maliyetlere neden olacağı muhakkaktır.''

''Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulanması bizlerin üstlenmiş olduğu sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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