USD (Alış - Satış) : 8,04 - 8,05 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne çok sert EOKA tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır" ifadelerine yer verildi.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 20:46
Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne çok sert EOKA tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA provokasyonuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 66. Yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür.



İNSANLIK DIŞI KATLİAMLAR

Bu örgütün Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır.

ZİHNİYETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİN KANITI

Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.

TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLACAKTIR

Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement