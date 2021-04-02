USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,59 - 9,61

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır...

İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da '31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Soylu, burada terörle mücadeleye ilişkin çok net ifadeler kullandı. Soylu, "Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz." dedi. Soylu'nun yemini de dikkat çekti.

Güncel / 02 Nisan 2021 Cuma 12:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalar yaptı. Soylu, 'Kış bitiyor. Kafalarını teker teker çıkaracaklar. Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz.' diyerek terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekti.

BAKAN SOYLU: BU YIL TARİHLERİNİN EN AĞIR BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Kış bitiyor. Kafalarını teker teker çıkaracaklar. Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz. Kim bu ülkenin gelişmesine engel olursa, kim esnafın dükkan açmasına engel olursa, kim öğrencilerimizin okula gitmesine engel olursa, onlara hadlerini bildirmek bizim namus borcumuzdur. Şehidimiz ve şuhedamıza borcumuzdur. Büyüklerimize borcumuzdur.

'PKK'YA DESTEK VERENLER DE BİLİYOR'

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, neyi ifade ettiğini bu mücadelenin içindekiler de PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedir. Türkiye'nin neyi başardığını, kime kafa tuttuğunu bize bu tezgahları kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede kafası nettir, bakışı nettir, mücadelesi nettir. Biz terörü her yerde biirmeye kararlıyız. Kadim coğrafyanın huzur bulması, etrafındaki coğrafyaya kendi aklını nakşetmesi için kararlıyız.

'YEMİNLİYİZ, YEMİNLİYİZ, YEMİNLİYİZ'

Soylu, kürsüde Türkiye'nin gelişmesi için atılacak adımlarda kararlı olduklarını şu yeminle ifade etti:

Dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmaya, haksızlıklara karşı dimdik durmaya yeminliyiz, yeminliyiz, yeminliyiz...

'KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ, ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Soylu, PKK'ya katılımı engelleme konusunda, 'Denizden ceset toplamama konusunda kararlıyız. Annelerin evlatlarını PKK'ya kaptırmaması konusunda azimliyiz, kararlıyız ve çalışıyoruz Azmimiz ve inancımız da artmaktadır.' ifadelerini kullandı.

'PKK'DAN BİLE BÜYÜK DÜŞMANIMIZDIR'

Bakan Soylu, disiplin ve dikkat çağrısında bulunarak şu sözleri sarf etti:

Rehavet bizim düşmanımızdır. PKK'dan daha büyük düşmanımızdır. Disiplin, kararlılık bizim görevimizdir. 10 saniyelik bir dalgınlık silah arkadaşlarımızın, ailelerimizin üzüntüsü ile sonuçlanabilir. KATO'da öğrendiğimiz, Bestler-Dereler'de öğrendiğimiz, orada her noktada gördüğümüz tek bir şey var, 1 saniye gözünüzü, gönlünüzü, zekanızı, bedeninizi dikkatinizden ayırırsanız bedeli ağır olur. Rütbelilerinizden öğrenmek sizin asli görevinizdir. Sizler iyilik medeniyetinin evlatlarısınız. Dürüstlüğün, çalışkanlığın, ahlakın evlatlarısınız.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement