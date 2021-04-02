İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalar yaptı. Soylu, 'Kış bitiyor. Kafalarını teker teker çıkaracaklar. Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz.' diyerek terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekti.



BAKAN SOYLU: BU YIL TARİHLERİNİN EN AĞIR BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kullandı:



Kış bitiyor. Kafalarını teker teker çıkaracaklar. Onlara bu yıl tarihlerinin en ağır bedelini ödeteceğiz. Kim bu ülkenin gelişmesine engel olursa, kim esnafın dükkan açmasına engel olursa, kim öğrencilerimizin okula gitmesine engel olursa, onlara hadlerini bildirmek bizim namus borcumuzdur. Şehidimiz ve şuhedamıza borcumuzdur. Büyüklerimize borcumuzdur.



'PKK'YA DESTEK VERENLER DE BİLİYOR'



Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:



Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, neyi ifade ettiğini bu mücadelenin içindekiler de PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedir. Türkiye'nin neyi başardığını, kime kafa tuttuğunu bize bu tezgahları kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede kafası nettir, bakışı nettir, mücadelesi nettir. Biz terörü her yerde biirmeye kararlıyız. Kadim coğrafyanın huzur bulması, etrafındaki coğrafyaya kendi aklını nakşetmesi için kararlıyız.



'YEMİNLİYİZ, YEMİNLİYİZ, YEMİNLİYİZ'



Soylu, kürsüde Türkiye'nin gelişmesi için atılacak adımlarda kararlı olduklarını şu yeminle ifade etti:



Dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmaya, haksızlıklara karşı dimdik durmaya yeminliyiz, yeminliyiz, yeminliyiz...



'KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ, ÇALIŞIYORUZ'



Bakan Soylu, PKK'ya katılımı engelleme konusunda, 'Denizden ceset toplamama konusunda kararlıyız. Annelerin evlatlarını PKK'ya kaptırmaması konusunda azimliyiz, kararlıyız ve çalışıyoruz Azmimiz ve inancımız da artmaktadır.' ifadelerini kullandı.



'PKK'DAN BİLE BÜYÜK DÜŞMANIMIZDIR'



Bakan Soylu, disiplin ve dikkat çağrısında bulunarak şu sözleri sarf etti:



Rehavet bizim düşmanımızdır. PKK'dan daha büyük düşmanımızdır. Disiplin, kararlılık bizim görevimizdir. 10 saniyelik bir dalgınlık silah arkadaşlarımızın, ailelerimizin üzüntüsü ile sonuçlanabilir. KATO'da öğrendiğimiz, Bestler-Dereler'de öğrendiğimiz, orada her noktada gördüğümüz tek bir şey var, 1 saniye gözünüzü, gönlünüzü, zekanızı, bedeninizi dikkatinizden ayırırsanız bedeli ağır olur. Rütbelilerinizden öğrenmek sizin asli görevinizdir. Sizler iyilik medeniyetinin evlatlarısınız. Dürüstlüğün, çalışkanlığın, ahlakın evlatlarısınız.