Özerklik talep ettiler! Türkiye sınırına yerleşecekler

Kuzey Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni Barzani ailesi ile birlikte oluşturan Talabani ailesi, Bağdat yönetimine özerklik başvurusunda bulundu.



Bütçenin pay edilemesi isteniyor



Süleymaniye merkezli Talabani yönetimi, Kuzey Irak'ın Selahaddin ve Halepçe bölgelerine özerklik verilmesi için Irak Başbakanlığına resmen başvurdu. Talabani yönetiminin başvuru dilekçesinde, Irak merkezi yönetiminden başkenti Süleymaniye olan bölgenin özerkliğinin tanınması isteniyor. Talabani'ye bağlı KYB idaresi, yeni dönemde Bağdat tarafından verilen bütçenin Erbil ve Süleymaniye arasında pay edilmesini de istedi.



Resmi makamlardan cevap yok



Talabani ailesinin egemen olduğu alana yönelik federal bölge girişimi Erbil'de temsil edilen Goran Hareketi başta olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe bölgelerinde etkin olan diğer Kürt partileri tarafından da destekleniyor. Talabani yönetiminin yaptığı resmi başvuruya ilişkin Irak resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.



'Ne cevap verileceği bilinmiyor'



Irak eski milletvekillerinden Feyha Beyatlı, Talabani ailesinin yönettiği bölgenin, Barzani ailesinin etkin olduğu Erbil merkezli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden ayrılma kararının Tahran destekli olduğunu söyledi. Feyha Beyatlı 'Barzani yönetimi, İsrail ve ABD ile sıkı ilişki içerisinde ve İran karşıtı bir ittifakın parçası durumunda. Tahran bu durumdan uzun süredir rahatsız ve zaten konuşulmakta olan Selahaddin ve Halepçe'nin Erbil'den ayrılma projesi bir yanı ile İran'ın misillemesi olarak görülmeli. Talabani yönetimi süreci resmî olarak ve fiilen başlattı. Bağdat yönetiminin ne karar vereceği bilinmiyor ancak İran'ın mevcut denklemdeki yeri ve etkisi açısından bakıldığında planın tatbiki konusunda herhangi bir engel gözükmüyor' diye konuştu.



'Türkiye sınırına yerleşecekler'



Süleymaniye merkezli federal yapı projesinin hayata geçirilmesi durumunda İran'ın Irak içerisinde de Türkiye'ye komşu olacağına dikkat çeken Beyatlı, 'Bu durumda Talabani Peşmergesi ile birlikte İran destekli Şii milis gruplar da Türkiye sınırına yerleşecek. PKK zaten bölgede ve bu durumda çok daha rahat hareket edebilme gücü kazanabilirler' değerlendirmesinde bulundu.



'Talabani-Barzani savaşı çıkar'



Feyha Beyatlı, Erbil merkezli Barzani yönetimi bölgesiyle, Süleymaniye merkezli Talabani yönetimi bölgesi arasında ekonomik şartlar açısından büyük farklılık olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:



'Barzani bölgesi ticaret, sınır kapıları ve petrol gelirleri açısından oldukça avantajlı durumda. Süleymaniye ve çevresinde gelir kaynakları olabildiğince kısıtlı. Talabani ailesi zaten çok uzun zamandır kendi bölgeleri ile ilgili siyasi, askeri ve ekonomik kararlar konusunda Erbil'in devre dışı bırakılmasını ve doğrudan muhatap alınmayı istiyordu. Buna en net örnek hemen her yıl merkezi hükûmetten alınan bütçe payları konusunda yaşanan tartışmalardı. Şimdi bu sürecin en kritik seviyesine gelindi. Şayet Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölünürse Talabani yönetimindeki KYB ile Barzani yönetimindeki KDP arasında savaş kaçınılmaz olur. Ekonomik şartlar ve harici unsurlar yanında böyle bir savaşı destekleyecek çok sayıda etken var. Irak denklemi, ortaya çıkan yeni federal yapıdan ciddi biçimde etkilenecek. Ancak şu bir gerçek ki bu gelişme en çok da Kerkük'ü etkileyecek. Hem Barzani hem de Talabani'nin ortak hedefi Kerkük'ü ele geçirmek. Hem Irak'ın güneyinde hem merkezde hem de kuzeyde yaşanan gelişmeler ülkeyi kritik günler beklediğini gösteriyor.'