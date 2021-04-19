Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde hava harekatı! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!