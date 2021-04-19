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CHP ve HDP'ye soğuk duş! Meclis Başkanlığına sunuldu

CHP ve HDP'li 20 milletvekiline ait 22 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:38
CHP ve HDP'ye soğuk duş! Meclis Başkanlığına sunuldu

Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da bulunduğu, CHP ve HDP'li 20 milletvekiline ait 22 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 20 milletvekili hakkındaki 22 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Haklarında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya hazırlanan milletvekilleri şöyle:

CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekilleri Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekilleri Bülent Kuşoğlu, Yıldırım Kaya, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İzmir Milletvekili Lale Karabıyık, HDP'den İzmir Milletvekili Murat Çepni, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Van Milletvekili Sezai Temelli ile Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ait ikişer dosya bulunuyor.

Aykut ErdoğduMilletvekiliBülent KuşoğluSeyit Torun

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