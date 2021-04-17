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Meteorolojiden İstanbul ve 45 ile yağış uyarısı

Meteoroloji 17 Nisan Cumartesi günü (bugün) için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:56
Meteorolojiden İstanbul ve 45 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı, güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

İl il hava durumu

İSTANBUL 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

ADANA 30°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C: Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu

KONYA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C: Parçalı ve az bulutlu

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