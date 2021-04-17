Danimarka'da mültecileri ülkeden yollamak için reklam: Güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var

Danimarka hükümeti Suriye'nin başkenti Şam'ın artık 'güvenli bir bölge' olduğunu gerekçe göstererek Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başladı.



Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod göçmenlerin ülkelerindeki 'yaşanabilir yerlere' geri dönmeleri gerektiğini söyledi.



'Güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var'

Tüm bu gelişmelerin ışığında ülkede dikkat çeken bir reklam kampanyası başlatıldı. Büyük şehirlerde yer alan bilboardlara reklam veren Danimarka hükümeti, Suriyelilerin artık ülkelerine dönebileceğini vurguladığı bilboardlarda, 'Güneşli ülkenizin size ihtiyacı var' ifadelerine yer verdi.