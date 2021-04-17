Danimarka'da mültecileri ülkeden yollamak için reklam: Güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var

Geçtiğimiz günlerde Suriye'yi "güvenli bölge" olarak nitelendiren ve ülkede yaşayan mültecilerin oturma izinlerini iptal etme kararı alan Danimarka hükümeti, bilboardlara reklam verdi. Söz konusu reklamda, "Artık ülkenize dönebilirsiniz, güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var." ifadeleri yer aldı.
Danimarka hükümeti Suriye'nin başkenti Şam'ın artık 'güvenli bir bölge' olduğunu gerekçe göstererek Suriyeli göçmenlerin oturma izinlerini iptal etmeye başladı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod göçmenlerin ülkelerindeki 'yaşanabilir yerlere' geri dönmeleri gerektiğini söyledi.
'Güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var'
Tüm bu gelişmelerin ışığında ülkede dikkat çeken bir reklam kampanyası başlatıldı. Büyük şehirlerde yer alan bilboardlara reklam veren Danimarka hükümeti, Suriyelilerin artık ülkelerine dönebileceğini vurguladığı bilboardlarda, 'Güneşli ülkenizin size ihtiyacı var' ifadelerine yer verdi.