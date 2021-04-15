'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat’ta Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Soğan üreticilerine para verilip ürünler alındı fakir fukaraya dağıtıldı da biz karşı mı çıktık” demişti.

Erdoğan'ın talimatı sonrası tam zıttını savundu



Kılıçdaroğlu bu sözlerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patatesin, 250 bin ton soğanın ve 750 bin ton çeltiğin satın alınıp, vatandaşa ücretsiz dağıtılması üzerine çark etti.

Elde kalan ürünlerin alınıp dağıtılmasını eleştirdi



CHP’nin son grup toplantısında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, “Vatandaşa patates ve soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek 2 ay önce söylediği şeyi eleştirdi.