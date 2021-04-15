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Ömer Çelik'ten Yunan Bakan Dendias'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın basın toplantısı sırasında yaptığı skandal çıkışa tepki gösterdi. Çelik, 'Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz.' dedi

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 21:31
Ömer Çelik'ten Yunan Bakan Dendias'a sert tepki!

Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullanan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. 

SAYGISIZLIK İLE DİYALOG YAN YANA DURMAZ!

Sözcü Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; 'AK Parti Sözcüsü: Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz.' ifadelerini kullandı. 

DENDİAS NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuktan doğan bir hakkı kullanması çerçevesinde savaş tehdidi ile karşı karşıya oluğunu iddia eden Dendias, Türkiye'nin uluslararası deniz hukukuyla ilgili BM sözleşmesini kabul etmediğini belirtti. Dendias, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtıra ile ilgili olarak bu muhtıra Avrupa Konseyi tarafından kınandı. Zira bu muhtıra üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmekte ve uluslararası hukuka uygun değil" dedi.

Dendias ayrıca, Ayasofya ve Kariye Camileri hakkındaki kararların da gözden geçirilmesi taleplerinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına yanlış ithamlarda bulunduğunu belirterek tepki gösterdi. "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım" diyen Çavuşoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım. Türkiye'de Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türküm diyen Türklere 'Yok sen Türk değilsin, sadece Müslümansın' demeniz de ne insanidir, ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda 3 tane AİHM kararı var. Ve siz bunların Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Bunlar Müslüman da Rum Müslüman mı? Bunlar kendisi 'Ben Türküm' diyorsa Türktür, bunu da böyle kabul etmek durumundasınız."

AB Komisyonu'nun Türkiye'nin Libya ile anlaşmasını kınamasının bir şey ifade etmeyeceğini bildiren Çavuşoğlu, "Avrupa Adalet Divanı, AB'nin kendi yargı mekanizmasıdır. AB'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü yoktur" dedi.

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Ak PartiÖmer ÇelikMevlüt Çavuşoğlu

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