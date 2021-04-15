Dendias'a basın toplantısında ayar veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Dendias, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulundu.



Dışışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dendias'a anında yanıt verdi.



GÖRÜŞMENİN ARDINDAN JET HIZIYLA KKTC'YE



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından KKTC'ye gitti.



Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz' dedi.



Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC meclisinde gurubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya gelmesi ve bir değerlendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.







CENEVRE'DE 5+1 GAYRİ RESMİ TOPLANTIYA KATILACAK



Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantıya da katılacak.