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Çekya Danimarka'nın kullanmadığı Astrazeneca aşılarına talip oldu!

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Danimarka'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyguladığı ancak aşılama programından çıkarma kararı aldığı AstraZeneca aşısını bu ülkeden satın almak istediklerini bildirdi.

Dünya / 15 Nisan 2021 Perşembe 00:40
Çekya Danimarka'nın kullanmadığı Astrazeneca aşılarına talip oldu!

Hamacek, gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu gerekçesiyle bu aşıyı programından çıkaran Danimarka'dan tüm dozları almaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini anlatan Hamacek, "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir." dedi.

ÜLKEDEKİ ÇİN VE RUS AŞISI TARTIŞMALARI, 2 BAKANI YERİNDEN ETMİŞTİ

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 590 bin 124'e çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 artarak 28 bin 124 oldu.

Danimarka

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