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15 Temmuz hain darbe girişiminin sanıklarına CHP kucak açtı: Belediyede iş verdiler

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında mühimmat yüklü tankla kışladan çıkan ve darbe girişimi başarısız olunca taraf değiştirdikleri ortaya çıkan iki darbeciye CHP’li belediyelerin iş verdiği ortaya çıktı.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 09:06
15 Temmuz hain darbe girişiminin sanıklarına CHP kucak açtı: Belediyede iş verdiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda halkın tepkisi karşısında kışlaya dönmek zorunda kalan ve darbe girişiminin başarısız olduğunu görünce taraf değiştirdikleri belirlenen 37 eski asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ADALAR VE BEŞİKTAŞ

37 sanık arasında yer alan tank şoförü eski Uzman Çavuş Osman T. ve Tank Taburu 3. Tank Bölük Komutanlığı'nda görevli eski Uzman Çavuş Harun K.'nin, darbe girişiminden sonra CHP'li belediyelerde çalıştığı belirlendi.

Osman T.'nin sözleşmesini feshettikten sonra 2017'de Adalar Belediyesi'nde zabıta personeli olarak, Harun K.'nin ise 1 Ocak 2018'de sözleşmesinin feshinden sonra Beşiktaş Belediyesi'nde zabıta olarak işe başladığı kaydedildi.

İŞGALE GİDİYORDU

İdari tahkikat raporuna göre, Harun K., o gece 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe girişimi doğrultusunda Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgaline takviye olarak hazırlanan 195777 No'lu tanka komutan olarak bindi. Harun K. kışla dışına çıkarak yaklaşık 20 metre ilerleyebildi.

Harun K.'nin komutanlığını yaptığı tankın, güvenlik kamera kayıtlarına göre darbenin açık bir şekilde ortaya çıktığı zaman diliminde saat 01.35 sularında kışladan çıkış yaptığı, vatandaşların engellemesi üzerine tankı hareket ettiremeyerek kışlaya geri dönmek zorunda kaldığı tespit edildi. Harun K.'nin ayrıca tankı 2 saat boyunca çalışır vaziyette beklettiği de tanık ifadelerine yansıdı.

İdari tahkikat raporuna yansıyan bir diğer tespit ise CHP'li Adalar Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Osman T. ile ilgili oldu. Osman T.'nin kullandığı 195776 No'lu tanka mühimmat olarak 13 adet Sabot Tank mühimmatı, 1 kutu 7.62 milimetre çapında MG3 mermisi yüklendiği, tankın nizamiyeden saat 00.30 sıralarında hareket etmeye başladığı ve halkın tepkisi üzerine Osman T.'nin tankı stop ettirmek zorunda kaldığı tespit edildi.

TahkikatBeşiktaş

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