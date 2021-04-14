Yunanistan'dan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 86 yaşında vefat eden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Türk halkına ve Türk hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.