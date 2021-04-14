Yunanistan'dan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 86 yaşında vefat eden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Türk halkına ve Türk hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
YUNANİSTAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Akbulut'un vefatı sonrası Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye’nin eski Meclis Başkanı ve Başbakanı Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle ailesine, Türk halkına ve Türk hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.