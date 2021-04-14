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Kamuda esnek çalışmaya geçildi: İşte yeni mesai saatleri

Koronavirüs salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ile MİT hariç; 60 yaş üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitiş saatleri ise 10.0 ile 16.00 olarak belirlenecek.

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:09
Kamuda esnek çalışmaya geçildi: İşte yeni mesai saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Genelgede, korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgın mücadelesi, salgının etkilerinin azaltılması çabalarını zafiyete uğratmamak şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi.

Bu yöntemlere dair usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kurum ve kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise üst yönetici tarafından belirleneceği ve bu yetkilerin devredilebileceği ifade edildi.

Genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan idari izinli sayılacaklar şöyle belirtildi;

'Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) hariç; gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süreçte hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ile MİT hariç; 60 yaş üzerinde olanlar (yönetici pozisyonunda olanlar hariç), Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır.'

Genelge kapsamındaki çalışanların, göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı belirtilen genelgede, 'Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmayacak ve hizmetine dönecektir' kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 10.00- 16.00 olarak belirleneceği bildirildi.
Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak video/tele konferans gibi yöntemlerle yapılmasına özen gösterileceği yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan

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