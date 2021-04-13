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Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) intibak için 35 şirket başvurdu. Bu şirketlerden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvuruyu gerçekleştirdi.

Ekonomi / 13 Nisan 2021 Salı 09:38
Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!

Faizsiz konut sisteminde yeni döneme intibak için 35 şirket başvurdu. Bunlardan 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere yola çıktı. İntibak başvurusunda bulunan şirketlerden, İstek Evim ve Varlıkevim, Varlıkevim Gayrimenkul çatısı altında birleşti. İktisatevim, Pamuk Evim, Vizyonevim ve Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul, İktisatevim Gayrimenkul olarak başvuru yaptı. Birevim ve Çözüm Tasarruf da Birevim markası altında birleşme sağladı.

BAŞVURULAR NETİCELENDİRİLECEK

Birlikbirikim Gayrimenkul ve Gelecek Tasarruf ise Gelecek Tasarruf çatısında birleşti. Destekevim ve Güvence Tasarruf ise Destekevim Gayrimenkul olarak intibak başvurusunda bulundu. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK'ya intibak için verilen 1 aylık başvuru süresi doldu. 6 aylık süre zarfında şirketler incelenecek ve başvurular neticelendirilecek.

BDDK'nın süreyi 6 ay daha uzatma hakkı bulunuyor. İntibak süresine başvuruda bulunmayan ve faaliyete devam eden şirketler hakkında da 'İzinsiz faaliyette bulunmak' suçundan işlem yapılacak.

GARANTİ YOK UYARISI

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, intibak başvurusunda bulunan şirketler arasında yer almayan gerçek ve tüzel kişilere itibar etmemesi uyarısında bulunulan BDDK yetkilileri, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yetkililer ayrıca, tasarruf finansman şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altına alınmadığı, mevduat gibi değerlendirilmemesi gerekildiğini, sadece gözetim ve denetimin BDDK'da olacağı hususunda vatandaşları uyardı.

'REGÜLASYONA TABİ ŞİRKETLER GİBİ REKABET EDECEĞİZ'

TASARRUF finansman kurumlarının çalışma koşullarını düzenleyen yasa ve yönetmelikle sektörün gerçek dışı vaatlerden ve haksız rekabetten kurtulacağını söyleyen Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, 'Özellikle geçtiğimiz yıl yoğun olmakla birlikte, firma sayılarının düzensiz olarak artışı sonrası bazı yapılarda müşteri mağduriyetleri görülmeye başlandı. Sonuçta BDDK, yasanın çıkarılmasına öncülük etti. Artık hepimiz devletimizin kontrolü ve denetiminde, regülasyona tabi şirketler gibi rekabet edeceğiz' diye konuştu.



BİREVİM, ÇÖZÜM TASARRUF'U SATIN ALDI

BİREVİM, tasarruf finansmanı sektörünün yeni nesil şirketlerinden Çözüm Tasarruf'u satın aldı. Tasarruf finansmanı yöntemiyle Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, 'Çözüm Tasarruf'u bünyemize katarak şube ve çalışan sayısıyla da lider konuma ulaştık. Sektörün en büyük ve en güçlü firması olarak 2 bine yakın çalışanımızla, 137 sabit ve 16 mobil şubede hizmet veriyoruz' dedi.

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