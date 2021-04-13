CHP'li Esenyurt Belediyesi’nden hayali hizmet!

Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandal denetim raporunda gün yüzüne çıktı. 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre; olmayan okula yapılmayan bakım onarım çalışmasının 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı. Denetim raporunda yazılı olan ve ilçede bulunmayan Fi Okulu'nun Esenyurt'ta yer alan 103 okul içerisinde yer almadığı öğrenildi.



Esenyurt Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş konuyla ilgili şunları söyledi:



"2020 yılı faaliyet raporu ile ilgili tarafımıza kitapçık meclis toplantımızdan 3 gün ulaştı. Genel hatları ile yaptığımız incelemede 57. sayfadaki Esenyurt Belediyemizin 2020 yılında okullarımız ile ilgili bakım onarım çalışmaları kısmını araştırdığımızda iki husus karşımıza çıktı. Birincisi; listedeki okullarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmemizde 2020 yılında Esenyurt Belediyesi tarafından okullarda bakım onarım çalışması yapılmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla 'yapıldı' denilen bakım onarımın yapılmadığı ortaya çıktı. İkincisi listede yazılı olan 'Fi Okulu' diye bir okul var mı diye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduğumuzda böyle bir okulun ilçemizde olmadığı ifade edildi. Netice itibariyle olmayan okula yapılmayan bakım onarım faaliyet raporunda yapılmış şeklinde gösterilmiş durumda. Konu ile ilgili takipteyiz."