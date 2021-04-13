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ABD basınından Türk SİHA'larına övgüler! 'Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler'

Amerikan Forbes dergisi, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize dair bir makale yayımladı. Yazıda, Ukrayna’nın savaş uçaklarının Rusya’ya karşı direnemeyeceği fakat Türkiye’den alınan Bayraktar TB2 SİHA’ların Rus savunma sistemlerini devre dışı bırakabileceği görüşüne yer verildi. Karabağ’da yaşananlar örnek verilerek, "Türk İHA’ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu" ifadesi kullanıldı.

Dünya / 13 Nisan 2021 Salı 13:39
ABD basınından Türk SİHA'larına övgüler! 'Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler'

ABD'li Forbes dergisinde, Ukrayna Rusya arasındaki krize ve olası bir çatışma durumunda yaşanılacak senaryolara ilişkin David Axe imzalı bir makale kaleme alındı.

Makalede, Ukrayna'nın hava üstünlüğü olarak Rusya'ya karşı direnemeyeceğini, bunun Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus savunma sistemlerini imha etmesiyle sağlanabileceği belirtildi. Yazıda, havacılık uzmanı Tom Cooper'ın şu görüşlerine yer verildi:

'Ukrayna İHA'larla üstünlük sağlayabilir'

“Rus füzeleri Ukrayna'nın savaş uçakları daha kalkarken hedef alabilir. Bu yüzden Ukrayna'nın insansız hava araçlarına ve otonom sistemlere öncelik vermesi gerekiyor. Büyük bir savaş durumunda, Ukrayna'nın insansız araçları Rus ordusunun unsurlarını, ezici hava savunma sistemlerini ve tank gibi diğer zırhlı araçları devirebilir.

Türk SİHA'ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'ın Türkiye yapımı İHA'ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu. Yüksek irtifa uçan, Türk yapımı Bayraktar İHA'ları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu sistemlerini ve hava savunma sistemlerini imha etti. Azerbaycan güçleri, kasım ateşkesi öncesinde Karabağ'ın çoğunu işgalden kurtardı.'

'Ruslar SİHA'lara karşı çaresiz'

Cooper'a göre, Rusya'nın nasıl tepki vereceği de aynı derecede belirsiz olsa da, Moskova'nın füze sistemlerinin İHA'ları ve kamikaze mühimmatları yenemez.


UkraynaAzerbaycan

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