CHP Halk Tv'yi işte böyle besliyor...

CHP'nin propaganda sözcülüğünü üstlenen ve yalan haberde çığır açan Halk TV'nin, partiden aldığı paralar belgelendi. CHP'nin Halk TV'ye para karşılığı haber yaptırdığı ve fahiş fiyatların ödendiği tescillendi.



AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner, 113 bin TL bedelli sipariş haberin belgesini paylaştı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Metiner, 'CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nden CHP'nin yandaş kanal Halk Tv'ye 113 bin TL'lik bir yayın katkısı... CHP'nin yandaş medyası böyle besleniyor işte! Seçimlerde dediklerinizin tersini yapmak yakışıyor size! Bir daha konuşurken bin düşünün!' ifadelerini kullandı.



İşte o belge:





