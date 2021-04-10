Ankara'da çökme riski bulunan bina yıkılıyor! 3 ay önce belediyeyi dilekçeyle uyardıkları ortaya çıktı

Ankara Çankaya'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkımına başlandı.



ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?



Yıkım başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alanı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yavaş'a gelişi sırasında bazı vatandaşlar "Şimdiye kadar neredeydiniz?" sözleriyle tepki gösterdi.



Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.



Yıkılma riski bulunan binanın sakinleri ise risk nedeniyle yetkilileri uyardıklarını ancak gece yarısı binanın acil boşaltılması gerektiği belirtilerek dışarı çıkarıldıklarını anlattı.



CHP'Lİ BELEDİYEYİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR



Açelya Apartmanı sakinleri yaklaşık 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan 2 katlı binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendi.



Yaklaşan tehlikenin farkına varan bina sakinleri yapılacak olan 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğüne dilekçe yazdı. Bütün uyarılara rağmen önlem alınmadan çalışmalara devam ettiği ortaya çıktı.



4 bina sakinleri "İleri Mahallesi Altay Sokak No:64 adresi 8139/20 ada-parsel nolu bina sakinleri olarak kot farkıyla binamızın ön cephesinde bulunan Mektep Sokak No:50 adresli, 8139/12 ada-parsel nolu arsa da inşaatı başlanacak olan yapının, binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.