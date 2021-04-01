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Terörist Mahir Çayan'ı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla DHKP/C terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı anmıştı. Dün DHKP/C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümünün 6. yıl dönümüydü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi teröristleri unutmazken Şehit Savcı Kiraz'ı es geçti.

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 11:01
Terörist Mahir Çayan'ı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti

Terör örgütleri listesinde yer alan DHKP-C'li Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere'de öldürülmüştü. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Twitter hesaplarından ölüm yıl dönümünde terör örgütü lideri Çayan'ı unutmadı.

Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden ise dün tam 6 yıl geçti. Twitter'da özellikle konuyla ilgili binlerce tweet atılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden ses çıkmadı. Terörist Çayan için tweet atmayı ihmal etmeyen CHP'liler kahraman Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı es geçti.











MilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

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