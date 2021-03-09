Trump'ın yaşlı Joe lafı boşa değil! Biden bakın ne yaptı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Hava Kuvvetleri'nden General Jacqueline D. Van Ovost ile ABD Kara Kuvvetleri'nin en büyük kanadı olan FORSCOM'un komutanı Korgeneral Laura J. Richardson'ın rütbeleri 4 yıldıza çıkarılması nedeniyle yaptığı konuşmada, 'Şeye, şeye... Eski general, general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformadan sorumlu bakana teşekkür etmek istiyorum.' dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ismini hatırlayamadı. O anlar ABD'de sosyal medyada çokca tartışıldı.



Harris gelecek dedikodusu yayılmıştı



ABD'de Başkanlık seçimleri öncesi Başkan Joe Biden'ın yerine yardımcısı Kamala Harris'in getirileceği iddia ediliyordu.