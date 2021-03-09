Demirtaş'tan İYİ Parti çıkışı; Hadsizler!



İYİ Parti ve HDP arasında sular durulmuyor. Gizlenmek istenen ittifakın gün yüzüne çıkması ile çatırdaması neredeyse bir oldu. Cezaevinden verdiği röportajda Selahattin Demirtaş , İYİ Partili vekilleri açıktan hedef gösterdi.İşte o röportaj...

“Demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri, her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir, buna güçleri de yetmez.”