Yunanistan'dan Türkiye yeni provokasyon: Meis'e hücumbot konuşlandırdılar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Fırat Kalkanı Bölgesine Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen balistik füzeli saldırılara tepki geldi. Güvenlik kaynakları, 'Rejim bölgelerinden atılan füzelerle yapılan bir saldırı söz konusu. Akaryakıt pazarı diye nitelendirilen sivillerin ticaret yaptığı yerler. Oranın hedef alınması endişe verici. Asıl hedefin Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan huzur ve istikrar ortamının bozulmasına yönelik olduğu açıktır' dedi. Türk Güvenlik kaynakları, Mısır'la bir deniz yetki anlaşması noktasında askeri temasların olup olmadığı sorusu üzerine, 'Mısır'da askeri ataşemiz var. O anlamda ilişkiler devam ediyor' dedi.



Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, terörle mücadeleden, Mavi Vatan'a, Mısır'ın ihale adımından Yunanistan'la olan görüşmelere kadar geniş kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Binbaşı Pınar Kara tarafından yapılan bilgilendirmede şu ayrıntılar ön plana çıktı:



143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



* Terörle Mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam etmektedir. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.



* 10 Şubat 2021 tarihinde PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak kuzeyi Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, icra ettiğimiz Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Harekât boyunca 4'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi'nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak, Pençe-Kartal 2 Harekâtı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir.



SİNCAR ANLAŞMASINI DESTEKLİYORUZ



* Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



* Hudut güvenliği ile ilgili olarak, 2021 yılının başından itibaren, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 13.244 şahıs yakalanmış, 66.651 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 13'ü FETÖ olmak üzere toplam 55 terör örgütü mensubu yakalanmıştır.



* Suriye Harekât Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 2021 yılında 320 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.



YUNANİSTAN MEİS'E HÜCUMBOT KONUŞLANDIRDI



* Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz'deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası'na hücumbot konuşlandırılmıştır. Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan'a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.



FETÖ İLE MÜCADELE



* 15 Temmuz 2016'dan itibaren 21.192 personel ihraç edilmiş, 3.414 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

1 Ocak 2021 itibarıyla ise; 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 6 personel göreve iade edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 112.572 personel temin edilmiş, 2021 yılında 5.399 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya başlamıştır.



FÜZELİ SALDIRIYA TEPKİ



Toplantıda Güvenlik kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynaklar, Cerablus ve El Bab'ın güneyine yönelik haftasonu gerçekleştirilen füze saldırısına ilişkin soru üzerine, 'Rejim bölgelerinden atılan füzelerle yapılan bir saldırı söz konusu. Her nereden olursa olsun, kimin tarafından atılırsa atılsın, 400-500 kilogramlık balistik füzelerin özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere atılması insani açıdan doğru değil. Biz de konuyu takip ediyoruz. Buralar yerel kaynaklardan da alınan bilgiye göre, akaryakıt pazarı diye nitelendirilen sivillerin ticaret yaptığı yerler. Oranın hedef alınması üzücü, endişe verici. Asıl hedefin Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan huzur ve istikrar ortamının bozulmasına yönelik olduğu açıktır. Konuyu yakinen takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.



'EZBERLERİ BOZAN HAREKAT'



Gara'ya yönelik harekatın ardından bölücü terör örgütü PKK'nın geriye çekilmek zorunda kaldığına yönelik değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine kaynaklar, 'Pençe Kartal-2 Harekatı bazı ezberleri bozan bir harekat. Arkada kara desteği olmadan uzak bir bölgede sadece hava indirme harekatıyla yapılan bir operasyon. Bu terör örgütünün de ezberlerini bozdu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi terör örgütü kendini hiçbir yerde rahat hissedemeyecek. Operasyon ile terör örgütünü büyük darbe vuruldu. Bölgeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor belirlenen hedeflere zaman zaman harekatlar düzenleniyor. İstihbarat raporları da terör örgütünün o bölgedeki hareket serbestesinin daraldığı yönünde' ifadelerini kullandı.



'MISIR'DA ASKERİ ATEŞEMİZ VAR'



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mısır'a yönelik ifadeleri hatırlatılarak, planlanan bir görüşmenin olup olmadığının sorulması üzerine güvenlik kaynakları, bu konuda gerek Bakan Akar gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse diğer yetkililer tarafından yapılan açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi:

'Mısır ile kültürel, tarihi ortak noktalarımız var. Bu bağlamda iş birliği ile ilgili büyük potansiyel var. Askeri anlamda bakıldığında bizim Mısır'da askeri ataşemiz var. O anlamda ilişkiler devam ediyor.'



DEFENDER EUROPE TATBİKATI



Dedeağaç'ta gerçekleştirilen Defender Europe Tatbikatına ilişkin soru üzerine de kaynaklar şu bilgileri verdi:

'Defender Europe, ABD'nin Avrupa güvenliğine destek olmak için her yıl yaptığı bir tatbikat. Bir yıl kuzeyde, bir yıl güneyden yapılıyor. Geçen sene Estonya'dan yapılmıştı, bu sene güneyden yapılıyor. Her zaman büyük çaplı stratejik nakliyat tatbikatları bunlar. Bu tatbikat anlık bir tatbikat değil. Bir gemi geldi, hazirana kadar toplam 7 gemi gelecek. Bu tatbikat NATO'nun Steatfast Defender Tatbikatı ile haziran ayında birleşecek. Sonra tekrar ayrılacak. Bu iki tatbikatın birleştiği dönemde Türkiye, VJTF sorumluluğu kapsamında bir tabur ile bu tatbikata iştirak edecek. Burada Yunanistan ile ABD arasında yapılan bir tatbikat söz konusu değil. Bir algı yönetimi yapılmak isteniyor. Tatbikata 20'den fazla ülke katılıyor.'