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İYİ Parti - CHP arasındaki çanta krizinde ikinci perde: Tamamen duygusal

İYİ Parti’de kara listeye alındıktan sonra yaptığı açıklamalarla partinin kirli çamaşırlarını ortaya seren Ümit Özdağ, istifa ederken "Bu partinin kurulmasında Çanakkale Belediyesi’nden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar vardır" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ’ın açıklamasının ardından Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın sessizliğe bürünmesi büyük dikkat çekmişti. CHP ve İYİ Parti arasındaki çanta krizi devam ederken Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu “Çantalar kimden gelmiş, kimden gitmiş, bu çantaların içinde ne vardı. Kime nasıl ihaleler verildi hangi makamlara getirildi. Bunlara tek tek yanıt vermeliler” dedi.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 13:33
İYİ Parti - CHP arasındaki çanta krizinde ikinci perde: Tamamen duygusal

İyi Parti'den istifa ederken zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile ilgili ortaya attığı "çanta" iddiası şehirde günün konusu oldu. İddialarla ilgili bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, "Anlaşıldı ki ortaklık sadece siyasi değilmiş ortaklık tamamen duygusalmış. Başkan bu vahim iddiaları geçiştireceğine tek tek yanıtlamalıdır" dedi.

Ümit Özdağ'ın partisinden istifa ederken yaptığı açıklamaların videosunu paylaşan İl Başkanı Makas, "Bu ortaklık sadece siyasi değilmiş. Ümit Özdağ'ın bu açıklamaları bunu doğrular nitelikte.

Ümit Özdağ partisinde yaşanan olayları kabul edemeyerek onurlu bir davranış gösterip partisinden istifa etti. Umarım Ülgür Gökhan çanta, ihale ve makamları tek tek açıklar ve Çanakkaleleri bu iddialarla karşı karşıya bırakmaz. Buradan görüyoruz ki bu ortaklık tamamen duygusalmış" diye konuştu.

"BU ÇANTALARIN İÇİNDE NE VARDI"

CHP- İyi Parti arasındaki çanta, ihale ve makam iddialarına bir tepki de Çanakkale Ak Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu'ndan geldi. " Sayın Özdağ'ın iddialarının ardından muhataplardan bir açıklama bekliyoruz diyen İskenderoğlu, "Bu iddialara sadece belediye Başkanının değil, Çanakkale CHP ve İYİ Parti ittifakının da cevap vermesi gerekiyor. Çantalar kimden gelmiş, kimden gitmiş, bu çantaların içinde ne vardı. Kime nasıl ihaleler verildi hangi makamlara getirildi. Bunlara tek tek yanıt vermeliler. Deve kuşu misali kuma başımızı gömmenin hiç bir anlamı yok. Ecdadımızın ve tarihin emaneti Çanakkale'miz bunu hak etmiyor." diye konuştu.

KUNT; "BEN ÇANTA ALMADIM"

İyi Parti Meclis Üyesi Burak Kunt ise, "Ben çanta falan almadım. Birileri burada çanta vermiş. Öyle diyor Ümit Özdağ. Başkan birilerine çanta verdi mi? Etti mi? Bilmiyorum." dedi.

Milletvekili

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