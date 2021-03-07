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FETÖ'nün mahrem belleğinin sırrı çözüldü! Şok detaylar ortaya çıktı...

FETÖ'nün Jandarma Marmara Bölge Müdürü'nün çöpe attığı diskte yer alan bilgilerin ayrıntıları ortaya çıktı. Yanlış şifre girildiğinde içerisindeki verileri silen 50 GB'lık diskte, aktif görevde olan ve ihraç edilen Jandarma Genel Komutanlığı personeli 4 bin kişi ile bin imamın adının yanı sıra, örgütün topladığı himmetleri muhasebe kayıtları adı altında tuttuğu "kutsal hoca payı" adı altında Gülen'e de pay ayrıldığı ortaya çıktı.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 09:57
FETÖ'nün mahrem belleğinin sırrı çözüldü! Şok detaylar ortaya çıktı...

Kayıtlarda örgüt lideri adına FETÖ üyelerinin çocuklarına 20 dolar hediye edildiği belirlenirken, 'katalog' ve 'personel' adını verdikleri dokümanlarda MİT Tırları soruşturmasında açığa alınan jandarma personeline yapılan maaş yardımlarının da kayıtlarına ulaşıldı.

FETÖ'nün hain15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölge İmamlığını yapan Nihat Keskin, evine baskın yapıldığı sırada yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ile SD kart atmıştı. 4 bin jandarma personeli ile bin mahrem imamın deşifre olduğu çöpte ele geçirilen dijital bellekler, Emniyet Siber ve Terör Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan siber uzmanları tarafından 4 yıl sonra çözüldü. Diskin içerisindeki verilerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillere özel olarak anlatmak istediğini belirtmişti.

AKTİF GÖREVDEKİ JANDARMA PERSONELİNİN BİLGİLERİ ÇIKTI

Ele geçirilen 50 GB'lık dijital materyallerde askeri okulların kapatılması nedeniyle ilişiği kesilen, muhtelif nedenlerle Jandarma Teşkilatı'ndan ayrılan sivil şahıslar ve örgütün Jandarma yapılanmasında faaliyet gösteren mahrem imamlar olmak üzere FETÖ üyelerinin aidiyetleri, iletişim bilgileri, çeşitli örgütsel faaliyetleri ve örgüt tarafından yapılan faaliyetlere ilişkin birçok bilgiye ulaşıldı.

KATALOG VE PERSONEL PROGRAMI

Çözümlenen programlar ve veri tabanlarında, örgütün sözde sivil mahrem yöneticileri ve hiyerarşik olarak o şahıslara bağlı örgüt üyeleri hakkında sorgulamalar ve işlemler yapılabildiği, FETÖ'nün sözde Marmara Jandarma Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösteren sivil mahrem şahıslara ait kişisel bilgilerin yer aldığı 'personel' programı olduğu belirlendi. Jandarma personelinin ayrıca fotoğraf, aile ve soy, görev safahat, iletişim, adli kayıt, eğitim ve kurs bilgileri ile örgüt üyeleri tarafından şahıslarla ilgili yazılmış notların yer aldığı tespit edildi.

MİT TIRLARINDA AÇIĞA ALINANLARA MAAŞ

MİT Tırlarının durdurulması soruşturmasındaki tespitlerin programdaki verilerle de örtüştüğü belirlendi. Ele geçirilen flash diskte, sivil mahrem örgüt yöneticilerinin muhasebe giderlerinin kaydedildiği dosyada MİT tırları soruşturması kapsamında açığa alınan ya da soruşturma geçiren örgüt mensubu jandarma personelinin devletten alamadığı maaşına takviye yapıldığı, avukat ücreti ödendiği ve birtakım harcamaların yapıldığına dair jandarma mahrem sorumlularca tutulan notların çıktı.

HİMMETLERDEN "KUTSAL HOCA PAYI"

Çözülen diskte yer alan bir klasörde önemli günlerde örgüt lideri adına örgüt üyelerine "Cemile" adı altında çeşitli hediyeler ve çocuklarına 20 dolar harçlık verildiği, toplanan himmetlerden bir kısmının ise "kutsal hoca payı" olarak örgüt liderine gönderildiği şeklinde veri girişi bulunduğu belirtildi.

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