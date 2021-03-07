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Aksakallı kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ı anlattı: Hedefteki bir kaleydi

Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, helikopter kazasında şehit olan arkadaşı Korgeneral Osman Erbaş’ı ın 15 Temmuz'da önemli bir rol oynadığını belirterek, “Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi” dedi.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 08:13
Aksakallı kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ı anlattı: Hedefteki bir kaleydi

Bitlis Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterde verilen 11 şehit 83 milyonun yüreğini dağladı. Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, helikopter kazasında şehit düşen yakın dostu Korgeneral Osman Erbaş’ı anlattı. Yeni Şafak’ın haberine göre Aksakallı, Erbaş’ı 42 yıldır tanıdığını, son 10 yılda çok yakın olduklarını söyledi. Erbaş’ın 15 Temmuz öncesi, darbe girişiminin olduğu gece ve sonrasında FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele verdiğini, asla eğilmediğini belirten Aksakallı şunları söyledi:
O gece 4 valiyi aradı

“15 Temmuz’da Adana Tümen Komutanı’ydı. Suriye sınırından sorumluydu. Darbe girişiminin yaşandığı gece saat 22.30’da benimle irtibata geçti. Koordineli çalıştık. Özellikle İncirlik’in kontrol altına alınmasında büyük bir mücadele verdi. Darbeciler onu hapsetmek için Kilis Hudut Taburu’nda hazırlık yapmışlardı. Darbeye karşı direniş için Adana, Hatay, Kilis ve Gaziantep Valilerini arayıp onlarla da koordineli çalıştı.”
Hedefteki bir kaleydi

Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi Osman Erbaş ile yaşadığı diyaloğu şu şekilde aktardı, “Saat 22.00’den sonra makam aracına binmiş, eşiyle İskenderun’a gidiyordu. Bana ‘Seyir halindeyken oğlum aradı ve gönderdiklerini okumamı istedi. Ankara ve İstanbul karışmış’ dedi. Bu nedenle beni aramış. Ben de ona ‘Durum kritik’ dedim.” Aksakallı, “Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi” diye nitelediği Erbaş için “Seçilmişlerin en seçilmişi. Bu yönüyle tarihe not düşerek şehitlik makamıyla şereflendirildi. Ruhu şad, şehadeti kutlu olsun” dedi.

Suriye

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