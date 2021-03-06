Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan 2021 Tatbikatında önemli açıklamalar!

Ege Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu önemli tatbikatına video konferansla bağlanarak personele hitap etti.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Önceki gün şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan Korgeneral Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu nedeniyle özellikle hatırlayacağız. Tedavileri devam eden askerlere acil şifalar temenni ediyorum.



Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın kahraman donanmamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Uluslararası hukuka olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili safhasını Ege ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız göğsümüzü kabartan başarılı bir süreç yönetti.



Bu tatbikatta sahip olduğumuz araçların personel tarafından kullanılmasını da gözlemliyoruz. Varsa eksiklerini giderme ihtiyacına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak Ege ve Akdeniz'de tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek tatbikatımızda görev alan tüm personelimize teşekkür ediyoruz.



Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz, bu yüzden deniz gücüne tarih boyunca önem verildiğini görüyoruz. Nice büyük denizciler yetiştirdik. Donanmamızın güçlü olduğu dönemlerde Balkanlar, Kuzey Afrika'da altın çağı yaşanmıştır. Osmanlı'nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça sömürgecilik hakim olmuştur. En ufak bir zaafiyette üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını çok göreceklerini biliyoruz.



KUZEY KIBRIS'TA OLDU BİTTİLERE İZİN VERMEYECEĞİMİZİ GÖSTERDİK



Suriye, Irak'ta yaşananlar bize bu gerçeği hatırlatmıştır. Suriye sınırı boyunca terörle kuşatıldığımız unutulmamalıdır. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hakları yok sayılmış, sayısız çifte standartla, yaptırımla karşılaşmış bulunuyoruz. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizden asla taviz vermedik. Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere izin vermeyeceğimizi gösterdik. Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Dağlık Karabağ'daki işgalin sonlandırması başta olmak üzere, attığımız adımları başarıyla sonlandırdık. Yayılmacı bir zihniyetle hiçbir zaman hareket etmedik. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.



Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz.



Kara, hava kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız gerçekleştirdiği operasyonlarla milletimize güven aşılıyor. Her alanda başarı çıtamız da yükseliyor. Ülkemize teşrif eden misafirlerimiz de savunma sanayi tesislerimize muhakkak yer vermeye gayret ediyor.



Denizlere hakim olan, cihana hakim olur. Özellikle deniz kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'yi denizcilik alanında da dünyanın Süper Ligi'ne taşımaya kararlıyız.



KUVVET KOMUTANLARI TCG ORUÇREİS'TE



Tatbikata, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte katıldı.



Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inen Bakan Akar ve komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı.



Bakan Akar'ın tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e inmesiyle 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başlamış oldu.



EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.