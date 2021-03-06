AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:



Kılıçdaroğlu 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' demiş. Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.



Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.



Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak MAVİ VATAN 2021 TAKTİK TATBİKATI vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.



Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistanı'nın ve Enosis zihniyetinin 'milli güvenlik sorunu' olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı 'milli güvenlik sorunu' görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.







Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak 'milli güvenlik' perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir.



Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek 'milli iradeyi' hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı 'milli güvenlik sorunu' diyerek hedef alması 'demokrasi'den nasibini almadığını kanıtlamaktadır.



Kılıçdaroğlu'nun 'milli güvenlik sorunu' ifadesi milli olmadığı gibi demokratik de değildir. Bu Türkiye'nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin yaklaşımıdır.



Kılıçdaroğlu'nun Sn Cumhurbaşkanımızı milli güvenlik konusunda hedef göstererek Türkiye'ye karşı hangi dayatmayı savunduğunu ve hangi anti-demokratik tutum içerisine girdiğini kendisine sormak demokratik sorumluluğumuzdur.



Sn Cumhurbaşkanımız için 'milli güvenlik sorunudur' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye siyaseti için bir 'demokrasi sorunu' olduğunu her geçen gün yeniden ortaya koymakta ve provokasyonu bir siyaset tarzı olarak benimsediğini göstermektedir.

Türkiye'nin milli güvenliğine liderlik eden Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alacak kadar yolunu şaşırmış olanlara çağrımız, demokrasiye ve milli iradeye saygılı bir çizgide siyaset yapmalarıdır.





Bunların, Cumhurbaşkanımız ve milli güvenliğimiz hakkında konuşmadan önce, provokasyon ve siyasi sabotajlara son vermeleri, 'milli' meselelerde 'ulusal' bir tavır koyarak 'milli güvenlik' konusunu anlayabilecekleri liyakate erişmeleri gerekiyor.