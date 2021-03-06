USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” demiş. Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.

Siyaset / 06 Mart 2021 Cumartesi 08:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şöyle:

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur' demiş. Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak MAVİ VATAN 2021 TAKTİK TATBİKATI vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.

Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistanı'nın ve Enosis zihniyetinin 'milli güvenlik sorunu' olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı 'milli güvenlik sorunu' görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.



Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak 'milli güvenlik' perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek 'milli iradeyi' hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı 'milli güvenlik sorunu' diyerek hedef alması 'demokrasi'den nasibini almadığını kanıtlamaktadır.

Kılıçdaroğlu'nun 'milli güvenlik sorunu' ifadesi milli olmadığı gibi demokratik de değildir. Bu Türkiye'nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin yaklaşımıdır.

Kılıçdaroğlu'nun Sn Cumhurbaşkanımızı milli güvenlik konusunda hedef göstererek Türkiye'ye karşı hangi dayatmayı savunduğunu ve hangi anti-demokratik tutum içerisine girdiğini kendisine sormak demokratik sorumluluğumuzdur.

Sn Cumhurbaşkanımız için 'milli güvenlik sorunudur' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye siyaseti için bir 'demokrasi sorunu' olduğunu her geçen gün yeniden ortaya koymakta ve provokasyonu bir siyaset tarzı olarak benimsediğini göstermektedir.
Türkiye'nin milli güvenliğine liderlik eden Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alacak kadar yolunu şaşırmış olanlara çağrımız, demokrasiye ve milli iradeye saygılı bir çizgide siyaset yapmalarıdır.


Bunların, Cumhurbaşkanımız ve milli güvenliğimiz hakkında konuşmadan önce, provokasyon ve siyasi sabotajlara son vermeleri, 'milli' meselelerde 'ulusal' bir tavır koyarak 'milli güvenlik' konusunu anlayabilecekleri liyakate erişmeleri gerekiyor.

LibyaSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı