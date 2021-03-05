Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız gözaltında

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit düştü.



Türkiye şehitlerin acısını yaşarken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepkilere neden oldu.



TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı.



AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER



Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında genç kız, "S….. git. A… k..duğum oğlu. Çok da s.k.meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..tuğumun oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni.” dedi.



"BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM"



Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan genç kız, “Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil.” ifadelerini kullandı.



YÜZLERCE İHBAR YAĞDI



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, de sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret eden ve adının Yonca B. (23) olduğu öğrenilen genç kız hakkında çok sayıda ihbar aldı.



POLİS EVDEN ALDI



Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.



TEPKİDEN SONRA TÜRK BAYRAĞI FOTOĞRAF KOYDU



Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.