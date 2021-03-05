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Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon kanalında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulan soruya cevap verdi.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 12:46
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile kol kola girerek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5'te açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Biz bir ittifaktayız. Ben ittifak liderleriyle görüşmeden, bir araya gelip istişare etmeden görüş beyan etmeyi asla doğru bulmam. Aksi halde ittifak yara alır. Her parti ayrı ayrı mı çıkaracak, yoksa anlaşıp bir kişiyi mi çıkaracak, bunun üzerine oturur konuşuruz. Liderlerin hepsi Türkiye'yi bilen, seven, demokrasi isteyen, güçlü bir parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı isteyen liderler. O aşamada bir araya gelip karar veririz. O karardan sonra da herkes saygı duyar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kast ettiğimiz konusunda da vatandaşa biraz bilgi vermemiz lazım. Biz, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek çalışıyor, İYİ Parti çalışıyor. Bu partiler de kendi aralarında bir çalışma yapıyorlar. Belki önümüzdeki süreç içinde çalışmalar olgunlaşınca bir ilkeler listesi hazırlayabiliriz. O ilkeleri kabul edip altına imza atarsak o zaman vatandaşa daha çok güven vermiş oluruz."

Meral AkşenerSaadet PartisiKemal Kılıçdaroğlu

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