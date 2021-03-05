USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

ABD'de koronavirüs ölümleri gizleniyor mu?

ABD’nin New York eyaletinde tartışmalara neden olan bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleri sayısının, Vali Andrew Cuomo’nun üst düzey danışmanlarının sağlık yetkililerine müdahalesi sonucu, bilerek az gösterildiği öne sürüldü

Dünya / 05 Mart 2021 Cuma 18:09
ABD'de koronavirüs ölümleri gizleniyor mu?

New York Times ve Wall Street Journal’de yer alan ve konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberlere göre, New York Valiliğinin Temmuz 2020’de açıkladığı raporda sadece bakımevlerinde Kovid-19’dan ölenlerin gösterildiği, bakımevlerinde virüse yakalanıp hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybedenlerin ise rapora dahil edilmediği kaydedildi.

Haberlerde, Cuomo’nun danışmanları ile sağlık yetkililerinin eyalette bulunan yaklaşık 600 bakımevindeki Kovid-19 bağlantılı ölümlerin toplam sayısı hakkında önceden bilgisi olduğu ancak verilerin kasıtlı olarak kamudan gizlendiğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

NEW YORK BAKIMEVLERİNDE KOVİD-19 VERİLERİ OLAYI

New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, New York eyaleti yetkililerinin 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.

Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.

Cuomo’nun baş danışmanı Melissa DeRose, 10 Şubat’ta eyalet milletvekillerine, bakımevleri ile ilgili verileri, eski başkan Donald Trump yönetimi tarafından siyasallaştırılmasından endişe duydukları için açıklamayı ertelediklerini savunmuştu.

Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de ayrıca eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

Cuomo, 16 Şubat’taki basın toplantısında, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul etmiş, “Bakımevlerindeki Kovid-19 verilerini kamuoyuyla paylaşmalıydık. Daha farklı olabilirdi, dersimizi aldık.” diye konuşmuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı