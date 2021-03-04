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Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın, Milli SİHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 22:36
Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen ve 2010 yılında SİHA'ların gelişimi sırasında tanıştığı Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.



Bingöl'den Bitlis Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopter kaza kırıma uğrarken, helikopterdeki 11 asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

Şehit olanlar arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ile şehit askerler için bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, "2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'deki helikopter kazasında şehadete ulaştı Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ SİHA SİSTEMLERİMİZİN GELİŞİMİNDE BÜYÜK DESTEĞİ OLDU"

Selçuk Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...

Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz..."

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