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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslümanlara ait 89 ibadethaneden 'ancak' 17'sini yasal gerekçelerle kapatabildiklerini söyledi. Yasaların kendilerini ibadethanelerin kapatılması konusunda kısıtladığını savunan Darmanin, "Bana soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor. Sunduğumuz yasa tasarısı İçişleri Bakanı'na bunları kapattırma imkanı tanıyor" dedi.

Dünya / 04 Mart 2021 Perşembe 08:15
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, senatodaki komisyonda parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Fransa’daki 2 bin 500 Müslüman ibadet yerinden 89’unun ayrılıkçılıkla ilişkili olduğundan şüphelenildiğini belirten Darmanin, bu oranın mevcut sayıya göre az olduğu değerlendirmesini yaptı.

Darmanin, bunlardan 17'sini kapatmak için "halka açık kurumların uyması gereken güvenlik kurallarını ihlal" kapsamına alarak bu zemini bulduklarını kaydetti.

"Cumhuriyet kanunları ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor"

Yasaların elini kolunu bağladığını vurgulayan Darmanin, "Bana soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Cumhuriyet kanunları bu ibadethaneleri kapatmama müsaade etmiyor. Size sunduğumuz (yasa tasarısı) düzenlemeler yarın İçişleri Bakanına bunları kapattırma imkanı tanıyor" ifadelerini kullandı.

Darmanin, Fransa'da bugünkü yasaların İçişleri Bakanına sadece 2 gerekçeyle ibadet yerlerini kapatma yetkisi tanıdığına dikkati çekerek, bunlardan birincisinin ancak gerçekleşen bir terör saldırısıyla direkt bağlantısı tespit edildiğinde, ikincisinin de kamuya açık kurumların taşıması gereken şartları barındırmadıkları durumda uygulanabildiğini ifade etti.

"İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı nedir?

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında 16 Şubat'ta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmişti. Mart sonunda senatoda görüşülecek tasarıya karşı Fransa'da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

Fransa

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